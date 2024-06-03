У Бєлгородській області палає склад з боєприпасами, є постраждалі
В росії у Бєлгородській області загорівся склад з боєприпасами, там постраждали семеро російських військових.
Про це повідомляє Тelegram-канал ASTRA.
"Вдень 2 червня поблизу хутора Гремучий Івнянського району Бєлгородської області у таборі російських військових пролунав вибух, який спричинив пожежу на складі боєприпасів", — ідеться у дописі.
Відомо, що унаслідок детонації боєприпасів поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро військових, їх госпіталізували.
Попередня причина інциденту нібито необережне поводження з боєприпасами.
Хутір Гремучий розташований приблизно за 39 кілометрів на північ від Бєлгорода. Від кордону з Україною до складу, де стався вибух, понад 63 кілометри.