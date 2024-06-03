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У Бєлгородській області палає склад з боєприпасами, є постраждалі

03 червня 2024, 20:53
У Бєлгородській області палає склад з боєприпасами, є постраждалі
Фото: firtka.if.ua
Семеро окупантів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В росії у Бєлгородській області загорівся склад з боєприпасами, там постраждали семеро російських військових.

Про це повідомляє Тelegram-канал ASTRA.

"Вдень 2 червня поблизу хутора Гремучий Івнянського району Бєлгородської області у таборі російських військових пролунав вибух, який спричинив пожежу на складі боєприпасів", — ідеться у дописі.

Відомо, що унаслідок детонації боєприпасів поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро військових, їх госпіталізували.

Попередня причина інциденту нібито необережне поводження з боєприпасами.

Хутір Гремучий розташований приблизно за 39 кілометрів на північ від Бєлгорода. Від кордону з Україною до складу, де стався вибух, понад 63 кілометри.

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