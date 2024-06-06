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У Бєлгородській області рф під атакою опинилася нафтобаза

06 червня 2024, 08:33
У Бєлгородській області рф під атакою опинилася нафтобаза
Фото: firtka.if.ua
Вибух та пожежу підтвердив губернатор регіону.

Неспокійною була ніч у Бєлгородській області країни-окупанта. На території Старооскільського міського округу за допомогою безпілотника було вражено нафтобазу.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

За його словами, ЗСУ нібито використали дрон-камікадзе, який призвів до вибуху та пожежі на одному з резервуарів. Чотири пожежні розрахунки ліквідували загоряння. 

Постраждалих внаслідок атаки, якщо вірити представнику прокремлівської влади області, не було. У будівлі охорони нафтобази від ударної хвилі вибило вікна.

Також було неспокійно цієї ночі і у Ростовській області. Там палало підприємство у місті Новошахтинськ Ростовської області.

За твердженнями місцевих, вогонь спалахнув внаслідок атаки безпілотників. Судячи з відео, що поширюють у мережі, пожежа дуже масштабна.

нафтобазавійна в Україніросія окупантиБєлгородщина

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