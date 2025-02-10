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У Бєлгородській області російська ракета упала біля житлового будинку –ЗМІ

10 лютого 2025, 17:31
У Бєлгородській області російська ракета упала біля житлового будинку –ЗМІ
Фото: Міноборони України
Постраждалих і загиблих унаслідок інциденту нібито немає.
російський літак "впустив" ракету Р-27 на Бєлгородську область. Вона впала біля житлового будинку.
 
Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.
 
За інформацією співрозмовників видання, у четвер, 6 лютого, ракета Р-27 впала за 100 метрів від житлового будинку на вулиці Совєтской у селі Нікольскоє Бєлгородського району.
 
Джерела ASTRA уточнюють, що це сталося під час "позаштатного сходження" ракети з російського літака. Постраждалих і загиблих унаслідок інциденту нібито немає.
 
Загалом видання нарахувало щонайменше 16 керованих авіабомб і три ракети, які падали в росії або на тимчасово окупованих територіях України з початку 2025 року. При цьому у 2024 році було нараховано 165 випадків "позаштатного сходження" авіабомб.
 
Варто зауважити, що ракети Р-27 призначені для ураження літаків і безпілотників. Радіус їх дії - до 110 кілометрів. Такі ракети використовує як росія, так і Україна.

 

війна в Україніросія окупантиБєлгородщина

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