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У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76

24 січня 2024, 11:25
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76
У ЗСУ підтвердили. росЗМІ повідомляють про 63 загиблих.

російський важкий військово-транспортний літак Іл-76 розбився у Бєлгородській області рф.

Про це повідомили російські Telegram-канали. Пізніше інформацію підтвердили і в Міноборони росії.

Попередньо, інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблоново. росЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей. Попередньо всі вони загинули.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що про інцидент вже доклали путіну.

Водночас джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака, вказавши, що "це їхня робота". У Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети С-300, якими обстрілювали Україну з території прикордоння Бєлгородщини.

"Подія у Корочанському районі. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік та виїхав до району. Всі подробиці пізніше", - написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Призначення Іл-76 – десантування повітряних десантів, перевезення військ, бойової техніки (зокрема, середніх танків) з розрахунками та озброєнням, доставка військам термінових вантажів, а також транспортування поранених та хворих.

Іл-76 може перевозити 167 військових із особистою зброєю або забезпечити висадку 126 бійців десантної групи. У двопалубному варіанті Іл-76 може транспортувати 245 людей.

На літаках Іл-76 можливе розміщення гарматного озброєння: спарена кормова гарматна установка ГШ-23л калібру 2х23 мм. Кількість точок підвіски – чотири. Внутрішнє бомбове завантаження літака – до 10 авіабомб ФАБ-500 кг.

росіяни використовують Іл-76 для швидкого перекидання своїх військ із місця постійної дислокації до зони бойових дій. У перші дні повномасштабної війни українські військові збили два Іл-76 із десантом – у районі Василькова та Білою Церквою Київської області.

війна в Україніросія окупантиаіваБєлгород

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