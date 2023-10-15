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ПОЛІТИКА

У Бєлгородській області вражено підстанцію – ЗМІ

15 жовтня 2023, 14:12
У Бєлгородській області вражено підстанцію – ЗМІ
Фото: ssu.gov.ua
До неї були підключені військові об‘єкти рф.

Українські безпілотники у неділю, 15 жовтня, атакували електричну підстанцію у селищі Красна Яруга Бєлгородської області рф.

Про це повідомляють джерела "Суспільного" у Службі безпеки України.

"Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти ворога. Дрони влучно відпрацювали по цілі", — йдеться в повідомленні.

У СБУ також підкреслили, що Україна може влаштувати в росії блекаут у відповідь на обстріли окупантів української енергетичної інфраструктури.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку — це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", — додали у відомстві.

Курську область рф у четвер, 5 жовтня, атакували дрони  Служби безпеки України. Без електроенергії залишилися військові об'єкти рф.

СБУБєлгородатакавійна

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