У Бєлгороді вночі пролунали вибухи: є постраждалі

Уночі в місті лунав сигнал ракетної небезпеки.

У ніч на 13 травня у Бєлгороді та Бєлгородському районі лунали вибухи. Нібито спрацювала система ППО, і як наслідок зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Уночі в місті лунав сигнал ракетної небезпеки, а згодом пролунали вибухи.

За словами Гладкова, у Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селі Черемошне внаслідок прямого попадання снаряда, повністю зруйновано житловий будинок, лазню і гараж.

Зазначається, що троє жителів, які у цей момент перебували вдома, зазнали легких подряпин та відмовилися від виклику швидкої.

"Загалом на території села різні пошкодження зафіксовані у п'яти приватних житлових домоволодіннях: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також пошкоджено три автомобілі. У селі Устинка сталося загоряння сухої трави, осередок загоряння було оперативно ліквідовано", – розповів Гладков.