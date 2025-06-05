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ПОЛІТИКА

У Білому домі назвали, кого Трамп критикує більше — Зеленського чи путіна

05 червня 2025, 08:41
У Білому домі назвали, кого Трамп критикує більше — Зеленського чи путіна
skrin
Джерела в Білому дому розповіли, до кого з двох лідерів Трамп ставиться вороже.

Радники американського президента Дональда Трампа кажуть, що він розчарований як путіним, так і Зеленським, однак особливу ворожість він виявляє саме до лідера України.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

За словами помічників, Трамп неодноразово називав Зеленського «поганим хлопцем», який нібито підштовхує світ до ядерної війни. Водночас у розмовах з радниками він визнає, що спротив з боку Зеленського є зрозумілим, адже той воює проти ворога, який, схоже, має намір і далі бомбити українські міста.

До путіна Трамп переважно ставиться з більшою пошаною, хоча іноді висловлює розчарування. Раніше він вважав, що його «дуже-дуже хороші стосунки» з російським лідером допоможуть швидко завершити війну. Проте тепер Трамп на власному досвіді переконався, наскільки обмеженим є важіль впливу США, надто з урахуванням того, що він не хоче надавати Україні більше зброї та фінансування.

Трамп розглядав можливість запровадження нових санкцій проти росії, але поки що утримується від цього. Він також відмовляється підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, який ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ передбачає жорсткі економічні санкції проти росії.

Після того, як минулого місяця Трамп назвав путіна "абсолютно божевільним", він змінив риторику, заявивши, що хоче дати російському лідеру два тижні, аби той продемонстрував ознаки прогресу.

Нині ж він каже, що хоче заручитися підтримкою путіна в укладанні ядерної угоди з Іраном.

"Я заявив президенту путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як я зрозумів, у цьому питанні ми маємо однакову позицію. Президент путін висловив готовність долучитися до перемовин з Іраном і, можливо, допомогти якомога швидше завершити цей процес", — написав Трамп у заяві на Truth Social. 

Владімір ПутінДональд ТрампВолодимир Зеленський

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