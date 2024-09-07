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У Білому домі назвали надання Іраном ракет для росії "різкою ескалацією"

07 вересня 2024, 09:55
У Білому домі назвали надання Іраном ракет для росії
Фото: DW
США "пильно спостерігають за процесом передачі зброї".
Речник Ради безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що постачання Іраном балістичних ракет до росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.
 
Про це пише Reuters.
 
У Вашингтоні мають намір "пильно спостерігати" за потенційними угодами щодо передачі озброєння між Тегераном та Москвою.
 
ЗМІ стверджують, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.
 
Іранське представництво в ООН заперечує інформацію про надання росії балістики. Дипломати стверджують, що позиція щодо війни в Україні залишається незмінною і полягає в утриманні від військової підтримки будь-якої зі сторін через "негуманність" такого кроку. 
 
Проте численні факти, зокрема застосування росіянами іранських БПЛА, свідчать про брехню з боку Тегерана. 
Іранбілий дімвійна в Україніросія окупанти

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