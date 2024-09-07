У Білому домі назвали надання Іраном ракет для росії "різкою ескалацією"

США "пильно спостерігають за процесом передачі зброї".

Речник Ради безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що постачання Іраном балістичних ракет до росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.

У Вашингтоні мають намір "пильно спостерігати" за потенційними угодами щодо передачі озброєння між Тегераном та Москвою.

ЗМІ стверджують, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.

Іранське представництво в ООН заперечує інформацію про надання росії балістики. Дипломати стверджують, що позиція щодо війни в Україні залишається незмінною і полягає в утриманні від військової підтримки будь-якої зі сторін через "негуманність" такого кроку.

Проте численні факти, зокрема застосування росіянами іранських БПЛА, свідчать про брехню з боку Тегерана.