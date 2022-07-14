У Білому домі пояснили, коли почнуть використовувати ленд-ліз
Про це повідомив посадовець Білого дому у відповідь на запит "Голосу Америки".
Програма лендлізу передбачає повернення коштів за отриману техніку. Тоді як інші програми - Ініціатива сприяння безпеці в Україні (USAI) та програма президентських повноважень - не передбачають повернення коштів.
Останні постачання озброєння в Україну відбуваються саме за цими програмами. Для них Адміністрація Байдена використовує пакет зі 40 мільярдів доларів, які виділив Конгрес. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.
"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - сказав посадовець.
Крім того, координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім все ще розглядає повноваження, які надає лендліз. Та нагадав, що Сполучені Штати не відмовляються від підтримки України: так, минулого тижня Байден підписав виділення нового пакета військової допомоги України на 400 мільйонів доларів.
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