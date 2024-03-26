У Білому домі пояснили Конгресу, чому критично важливо затвердити фіндопомогу Україні

Запропонований адміністрацією проєкт матиме двопартійну підтримку у Палаті, якщо буде винесений на голосування.

Спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід для того, щоб не ставити на голосування законопроєкт про надання допомоги Україні.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Журналісти спитали у Жан-П’єр, чи розглядають у Білому домі можливість винести проєкт лише з військовою допомогою для України без гуманітарного компонента, про що раніше заявляв спікер Джонсон.

У відповідь представниця Білого дому зазначила, що вже запропонований адміністрацією проєкт матиме двопартійну підтримку у Палаті, якщо буде винесений на голосування.

"Я думаю, що те, що відбувається, – це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен. Тому що ми знаємо, що якби він поставив його на голосування, він би пройшов", – наголосила вона.

Жан-П’єр нагадала, що Сенат підтримав проєкт переважною двопартійною більшістю.

У Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.