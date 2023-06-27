У Білому домі пояснили причини "повільного" контрнаступу України

Українці намагаються відвоювати свою територію.

росіяни все ще енергійно намагаються захищатися від зусиль українців, і зазнають чималих втрат.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі.

"Ми зосереджуватимемося на тому, щоб Україна могла й надалі досягати успіху на полі бою, а не спекулювати про те, що це може чи ні вплинути на політичний спектр всередині росії", - зауважив Кірбі.

Також він відповів на запитання журналістів, чому контрнаступ в Україні йде повільніше, ніж очікувалося.

"Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для досягнення успіху, будь то навчання, інструменти, обладнання. І цього тижня ви побачите ще один раунд підтримки, оголошений адміністрацією Білого дому для України. Йдеться про зброю. Тому ми зосереджені на цьому", - сказав американський високопосадовець.

Але він пояснив, що коли Україна проводить наступальні операції, щоб повернути частину своєї території, вона стикається з обороною росії, і росіяни інвестували в ті оборонні можливості.

"Втрати є з обох сторін. Зараз на сході та півдні країни точаться активні бойові дії. Але ми намагаємося переконатися, що українці мають усе необхідне для успіху в цій боротьбі", - резюмував Кірбі.