У Білому домі пояснили причини "повільного" контрнаступу України
росіяни все ще енергійно намагаються захищатися від зусиль українців, і зазнають чималих втрат.
Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі.
"Ми зосереджуватимемося на тому, щоб Україна могла й надалі досягати успіху на полі бою, а не спекулювати про те, що це може чи ні вплинути на політичний спектр всередині росії", - зауважив Кірбі.
Також він відповів на запитання журналістів, чому контрнаступ в Україні йде повільніше, ніж очікувалося.
"Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для досягнення успіху, будь то навчання, інструменти, обладнання. І цього тижня ви побачите ще один раунд підтримки, оголошений адміністрацією Білого дому для України. Йдеться про зброю. Тому ми зосереджені на цьому", - сказав американський високопосадовець.
Але він пояснив, що коли Україна проводить наступальні операції, щоб повернути частину своєї території, вона стикається з обороною росії, і росіяни інвестували в ті оборонні можливості.
"Втрати є з обох сторін. Зараз на сході та півдні країни точаться активні бойові дії. Але ми намагаємося переконатися, що українці мають усе необхідне для успіху в цій боротьбі", - резюмував Кірбі.