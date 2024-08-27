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У Білому домі прокоментували масований обстріл України

27 серпня 2024, 08:55
У Білому домі прокоментували масований обстріл України
Фото: DW
США зосереджені на зміцнені протиповітряної оборони України.

В адміністрації президента Сполучених Штатів прокоментували останній масований ракетний обстріл України, який здійснили російські загарбники, назвавши його "класичною схемою путіна".

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, інформує Голос Америки.

Він заявив, що наразі Сполучених Штати зосереджені на зміцнені протиповітряної оборони України.
 
"Ми однозначно засуджуємо ці атаки. Це класична схема дій путіна з енергетичної інфраструктури, особливо тому, що він знає, що погода скоро зміниться і що людям буде потрібно набагато більше тепла та електроенергії, оскільки в Україні стає холодніше. Це знову був класичний крок путіна. І те, на чому ми зосереджені, — щоб вони мали якомога надійніші засоби протиповітряної оборони", - сказав Кірбі.
 
Він зазначив, що українська система протиповітряної оборони добре спрацювала під час останньої атаки, збивши більшість цілей. Сполучені Штати хочуть "переконатися", що українські сили ППО здатні продовжувати у тому ж дусі.
 
"Тому ми зосереджені на перехоплювачах і системах протиповітряної оборони не лише від Сполучених Штатів, а й від союзників і партнерів", - сказав Кірбі
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