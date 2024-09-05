Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Білому домі розповіли, чи здатні ЗСУ вразити аеродроми рф ракетами ATACMS

05 вересня 2024, 10:49
У Білому домі розповіли, чи здатні ЗСУ вразити аеродроми рф ракетами ATACMS
джерело eadaily
Україна кілька разів атакувала російські летовища, але безпілотниками власного виробництва.

Думка про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, з якої росія завдає ударів по українській території - помилкова. 

Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу , повідомляє Голос Америки

На питання журналіста про те, чи можлива зміна політики Вашингтона щодо далекобійних ударів вглиб росії після чергових атак кремля по Полтаві і Львову, де загинули цивільні, Кірбі заявив, що наразі "немає оголошень про жодні зміни". 

Він додав, росія вже перебазувала свої літаки дал вглиб країни, і українські військові не змогли б їх вразити навіть з далекобійної зброї. 

"В нашій політиці щодо ударів вглиб росії та по території рф нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині рф. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо ЗСУ АTACMS і скажемо - "гаразд!" І вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, – є неправдою. Це помилковий аргумент", – сказав Кірбі. 

Радник Білого дому вважає, що США продовжують працювати над посиленням української ППО:. 

е, що робить путін, - він завдає ударів по цивільній інфраструктурі, намагається, особливо напередодні зими, вивести з ладу енергетичні мережі. Це огидно. На жаль, це його метод. Це не щось нове, чого він не робив раніше. Нічого не змінилося в нашій позиції, що Україна повинна мати можливість використовувати наявні інструменти, аби захистити себе. І саме тому протиповітряна оборона продовжує залишатися важливою темою в цих безпекових пакетах, які ми надаємо, щоб вони могли допомогти захиститися від цих атак на їхню енергетичну інфраструктуру", - підсумував Кірбі.

 
війна в Українібілий дімatacms

Останні матеріали

Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Cуспільство
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 00:00
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Політика
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 12:35
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 08:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється