Україна кілька разів атакувала російські летовища, але безпілотниками власного виробництва.

Думка про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, з якої росія завдає ударів по українській території - помилкова.

Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу , повідомляє Голос Америки.

На питання журналіста про те, чи можлива зміна політики Вашингтона щодо далекобійних ударів вглиб росії після чергових атак кремля по Полтаві і Львову, де загинули цивільні, Кірбі заявив, що наразі "немає оголошень про жодні зміни".

Він додав, росія вже перебазувала свої літаки дал вглиб країни, і українські військові не змогли б їх вразити навіть з далекобійної зброї.

"В нашій політиці щодо ударів вглиб росії та по території рф нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині рф. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо ЗСУ АTACMS і скажемо - "гаразд!" І вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, – є неправдою. Це помилковий аргумент", – сказав Кірбі.

Радник Білого дому вважає, що США продовжують працювати над посиленням української ППО:.

"Те, що робить путін, - він завдає ударів по цивільній інфраструктурі, намагається, особливо напередодні зими, вивести з ладу енергетичні мережі. Це огидно. На жаль, це його метод. Це не щось нове, чого він не робив раніше. Нічого не змінилося в нашій позиції, що Україна повинна мати можливість використовувати наявні інструменти, аби захистити себе. І саме тому протиповітряна оборона продовжує залишатися важливою темою в цих безпекових пакетах, які ми надаємо, щоб вони могли допомогти захиститися від цих атак на їхню енергетичну інфраструктуру", - підсумував Кірбі.