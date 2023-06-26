У Білому домі турбуються, що контрнаступ ЗСУ "відстає від графіка" – NYT

Чиновники з адміністрації Байдена публічно закликають ставитися до контрнаступу з терпінням, але приватно турбуються, що на початковому етапі прогрес був повільним.

В адміністрації президента США Джо Байдена турбуються, що прогрес українського контрнаступу на початковому етапі "відстає від графіка".

Про це повідомляє The New York Times.

Один високопоставлений чиновник адміністрації назвав результати перших двох тижнів такими, що "приводять до тями", додавши: "Вони відстають від графіка".

Також високопоставлений співрозмовник у Пентагоні визнав, що темп наступу був повільніший, ніж хотілося б. Але він зазначив, що це не стало несподіванкою з огляду на укріплену лінію оборони росіян, і закликав не робити якісь загальні висновки на першому етапі.