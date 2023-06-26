Матеріали:
Теми:

У Білому домі турбуються, що контрнаступ ЗСУ "відстає від графіка" – NYT

26 червня 2023, 18:29
У Білому домі турбуються, що контрнаступ ЗСУ
Фото: Радіо свобода
Чиновники з адміністрації Байдена публічно закликають ставитися до контрнаступу з терпінням, але приватно турбуються, що на початковому етапі прогрес був повільним.

В адміністрації президента США Джо Байдена турбуються, що прогрес українського контрнаступу на початковому етапі "відстає від графіка".

Про це повідомляє The New York Times.

Один високопоставлений чиновник адміністрації назвав результати перших двох тижнів такими, що "приводять до тями", додавши: "Вони відстають від графіка".

Також високопоставлений співрозмовник у Пентагоні визнав, що темп наступу був повільніший, ніж хотілося б. Але він зазначив, що це не стало несподіванкою з огляду на укріплену лінію оборони росіян, і закликав не робити якісь загальні висновки на першому етапі.

білий дімконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської "вагнеріади" – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Занадто гарно, щоб бути правдою.
Політика
Занадто гарно, щоб бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
24 червня 2023, 18:30
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
Політика
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
23 червня 2023, 17:40
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється