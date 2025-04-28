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У Білому домі відреагували "перемир'я" путіна

28 квітня 2025, 18:11
У Білому домі відреагували
Фото: DW
Речниця Лівітт заявила, що президент США хоче постійного припинення вогню

У Білому домі відреагували на заяву диктатора путіна про триденне "перемир'я", наголосивши, що президент Дональд Трамп хоче постійного припинення вогню.

Про це сказала речниця американської адміністрації Каролін Лівітт під час пресконференції.

Вона нагадала про нещодавні слова Трампа, що той "дедалі більше розчарований" і диктатором путіним, і президентом Володимиром Зеленським.
 
"Трамп хоче бачити постійне припинення вогню. Як я розумію, путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він хоче бачити постійне припинення вогню спершу – щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття", – наголосила Лівітт.
 
Речниця додала: хоча президент Штатів лишається оптимістичним, що він зможе укласти мирну угоду, але "він також є реалістом".
 
За словами посадовиці, російському диктатору та українському президенту потрібно "сісти за стіл переговорів, аби домовитися про вихід з цього з війни".

 

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