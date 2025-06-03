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У Білому домі вперше відреагували на удари України по російських літаках

03 червня 2025, 08:07
У Білому домі вперше відреагували на удари України по російських літаках
Фото: DW
Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, як відреагував Дональд Трамп
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт, відповідаючи на запитання про удари України по російських військових аеродромах, заявила, що президент США Дональд Трамп хоче припинення війни рф проти України.
 
Брифінг транслював KSDK News.
 
Журналісти поцікавилися в Лівітт реакцією Трампа на атаку українських безпілотників, і речниця Білого дому відповіла: "Реакція така: цю війну треба припинити".
 
"Ця війна була жорстокою з обох боків, і дуже багато людей загинуло. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він чітко дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно", – наголосила Лівітт.
 
Також їй поставили запитання, чи готовий Трамп після нових переговорів росії та України у Стамбулі запровадити додаткові санкції проти рф.
 
"Я надам слово президенту", – відповіла Лівітт.

 

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