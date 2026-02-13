Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Білому домі заявили про третю ініціативу Меланії Трамп щодо повернення українських дітей

13 лютого 2026, 09:20
У Білому домі заявили про третю ініціативу Меланії Трамп щодо повернення українських дітей
Wikipedia
За словами першої леді, тривають переговори щодо повернення інших дітей. Вона анонсувала подальший прогрес у цій справі.

Перша леді США Меланія Трамп 12 лютого вдалося повернути додому неназвану кількість українських дітей, яких вивезли до рф після початку війни росії проти України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зазначається, що це вже третій раз, коли Меланія Трамп змогла повернути додому дітей, яких росіяни вивезли з України. Коментуючи це, сама перша леді США заявила, що Україна та росія "віддані справі повернення дітей".

"Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю росію та Україну активізувати свої зусилля для забезпечення безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів", - сказала вона.

"Сьогодні відзначається третє возз’єднання з тих пір, як я почала стратегічно співпрацювати з обома країнами. Я не сумніваюся, що буде ще більше прогресу", - заявила Меланія Трамп.

Загалом за сприяння Меланії Трамп до України повернулися вже 15 дітей, семеро — у грудні 2025 року. Перша леді США каже, що продовжує вести переговори про повернення дітей з обома країнами.

