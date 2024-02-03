У Білому домі заявили, що Ірак був поінформований про удари США

Удари були відповіддю на атаку безпілотників на базу в Йорданії.

США заявили, що поінформували Ірак про удари напередодні.



Про це повідомляє координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, якого цитує Sky News.

"Ми повідомили уряд Іраку до ударів", - сказав Кірбі журналістам.



Його коментар прозвучав лише через кілька хвилин після того, як іракські військові засудили удари США як порушення суверенітету. Вони заявили, що повітряна атака була "загрозою, яка втягне Ірак і регіон у непередбачувані наслідки".

Речник головнокомандувача збройних сил Іраку Ях'я Расул Абдулла наголосив, що удари були завдані в той час, коли "Ірак прагне забезпечити стабільність в регіоні".