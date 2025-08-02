У Білому домі збудують бальну залу за $200 млн на прохання Трампа

Роботи розпочнуться вже цієї осені. .

Білий дім оголосив про плани побудувати новий бальний зал вартістю 200 мільйонів доларів, виконуючи побажання президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в офіційній заяві.

Фінансування забезпечать сам Трамп та інші, поки що анонімні, донори. Роботи розпочнуться у вересні 2025 року.

Трамп неодноразово говорив про бажання мати "красивий" бальний зал у Білому домі. Ще у 2016 році він пропонував виділити 100 мільйонів доларів на цю ідею, але тодішній президент Обама відмовив.

У заяві Білого дому наголошується, що вже понад 150 років президенти та адміністрації мріють про великий зал, який би міг приймати більше гостей. Зараз через брак такого приміщення доводиться встановлювати непривабливі намети для великих заходів.

Новий зал матиме "вишуканий дизайн" та вміщатиме до 650 осіб. Очікується, що будівництво завершиться задовго до закінчення терміну повноважень Трампа.