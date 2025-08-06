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У білорусь прибув перший ешелон російських військових для навчань "Захід-2025"

06 серпня 2025, 20:35
У білорусь прибув перший ешелон російських військових для навчань
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram
Спільні навчання військових росії й білорусі заплановані на вересень
У білорусь прибув перший ешелон із військовослужбовцями рф для участі в російсько-білоруських військових навчаннях "Захід 2025".
 
Про це в Telegram повідомило міністерство оборони білорусі.
 
Російські військові прибули з технікою. Навчання відбудуться у вересні. Як повідомили у відомстві, білоруські й російські військовослужбовці перебувають на завершальному етапі підготовки.
 
У міноборони назвали навчання "Захід 2025" "основним етапом" спільної підготовки армій двох держав цьогоріч.
 
За словами заступника командувача військ Північно-Західного оперативного командування полковника Павла Шебека, під час навчання заплановано відпрацювання нових форм і способів застосування підрозділів військових частин сухопутних військ на основі аналізу останніх сучасних воєнних конфліктів. Такі навчання відбуваються раз на два роки, вказав він.
 
"На сьогодні військовий союз росії й білорусі є невід'ємною умовою для подальшого розвитку наших держав. Це має важливе значення за поточних загроз. Із початком "СВО"  це ввійшло в розряд першочергових завдань", – сказав Шебеко.
 
Про які саме загрози йдеться, він не уточнив.
 
Російський військовослужбовець розповів, що особливістю проведення цих навчань є маневреність розгортання військ.

 

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