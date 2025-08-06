У білорусь прибув перший ешелон російських військових для навчань "Захід-2025"

У білорусь прибув перший ешелон із військовослужбовцями рф для участі в російсько-білоруських військових навчаннях "Захід 2025".

Російські військові прибули з технікою. Навчання відбудуться у вересні. Як повідомили у відомстві, білоруські й російські військовослужбовці перебувають на завершальному етапі підготовки.

У міноборони назвали навчання "Захід 2025" "основним етапом" спільної підготовки армій двох держав цьогоріч.

За словами заступника командувача військ Північно-Західного оперативного командування полковника Павла Шебека, під час навчання заплановано відпрацювання нових форм і способів застосування підрозділів військових частин сухопутних військ на основі аналізу останніх сучасних воєнних конфліктів. Такі навчання відбуваються раз на два роки, вказав він.

"На сьогодні військовий союз росії й білорусі є невід'ємною умовою для подальшого розвитку наших держав. Це має важливе значення за поточних загроз. Із початком "СВО" це ввійшло в розряд першочергових завдань", – сказав Шебеко.

Про які саме загрози йдеться, він не уточнив.

Російський військовослужбовець розповів, що особливістю проведення цих навчань є маневреність розгортання військ.