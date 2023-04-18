У білорусі анонсували навчання сил територіальної оборони

Вони триватимуть з 18 до 21 квітня в Новогрудському та Кореличському районах Гродненської області.

У міністерстві оборони білорусі у вівторок, 18 квітня, анонсували навчання сил територіальної оборони в Новогрудському та Кореличському районах Гродненської області



Про це повідомляє Міністерство оборони республіки білорусь.

"З 18 до 21 квітня в Новогрудському та Кореличському районах Гродненської області під керівництвом заступника голови обласного виконавчого комітету проводять командно-штабне навчання із силами територіальної оборони", - йдеться у дописі.



Також зазначається, що під час навчання територіальними військами у взаємодії з органами внутрішніх справ і підрозділами з надзвичайних ситуацій буде "відпрацьовано питання охорони об'єктів життєзабезпечення населення та підтримання воєнного стану, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями".

Зокрема додається, що у навчанні також візьме участь сформований у Кошелевській сільській раді Новогрудського району загін народного ополчення.