У білорусі для бойовиків "Вагнера" почали будувати військові табори – ЗМІ

Родичі найманців кажуть, що до білорусі будуть відправлені підрозділи "Вагнера", які залишилися в Ростові-на-Дону.

У білорусі почали будувати кілька таборів для найманців ПВК "Вагнер" і родичі російських бойовиків підтверджують, що військових відправляють до сусідньої країни.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Верстка".

Так, журналістам вдалося дізнатися про будівництво одного такого військового табору в Осиповичах Могилівської області білорусі. Табір розрахований на 8 000 бійців і буде розташований 200 км від кордону з Україною.

Будівництво табору для "вагнерівців" уже розпочалося, підвередили в лісництві області. За інформацією джерела, таборів буде кілька.

"Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання побудувати", – сказав співрозмовник видання, додавши, що площа табору становитиме 24 тис. кв. м.

Близьке до керівництва Могилівської області джерело підтвердило, що влада має наказ побудувати табір для "Вагнера" в регіоні.