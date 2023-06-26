У білорусі для бойовиків "Вагнера" почали будувати військові табори – ЗМІ
У білорусі почали будувати кілька таборів для найманців ПВК "Вагнер" і родичі російських бойовиків підтверджують, що військових відправляють до сусідньої країни.
Про це повідомляє російське опозиційне видання "Верстка".
Так, журналістам вдалося дізнатися про будівництво одного такого військового табору в Осиповичах Могилівської області білорусі. Табір розрахований на 8 000 бійців і буде розташований 200 км від кордону з Україною.
Будівництво табору для "вагнерівців" уже розпочалося, підвередили в лісництві області. За інформацією джерела, таборів буде кілька.
"Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання побудувати", – сказав співрозмовник видання, додавши, що площа табору становитиме 24 тис. кв. м.
Близьке до керівництва Могилівської області джерело підтвердило, що влада має наказ побудувати табір для "Вагнера" в регіоні.