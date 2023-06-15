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У білорусі дозволили судити мертвих: депутати ухвалили закон

15 червня 2023, 18:51
У білорусі дозволили судити мертвих: депутати ухвалили закон
білоруські законодавці надали можливість зайняти місце на лаві підсудних родичам померлої людини.

У четвер, 15 червня, Палата представників білорусі ухвалила законопроєкт, який дозволить правоохоронним органам відкривати кримінальні провадження проти померлих людей та “вершити правосуддя” над мертвими.

Про це повідомляє білоруський сайт “Зеркало”.

Зміни до Кримінального кодексу надаватимуть можливість білоруським правоохоронцям відкривати кримінальні справи проти померлих людей, звинувачених за статтями про злочини, які не мають терміну давності  — підготовка чи ведення агресивної війни, тероризм, геноцид, екоцид, порушення законів та звичаїв війни.

Представляти в суді інтереси померлої людини зможуть її родичі. Для цього вони мають подати відповідну заяву. Якщо родичі вирішили не брати участь у процесі або їх не змогли знайти, інтереси обвинуваченого представлятиме призначений адвокат.

Ініціювала поправки до Кримінального кодексу Генпрокуратура білорусі, яка від 2021 року веде “дослідження обставин геноциду білоруського народу” під час Другої світової війни та в повоєнний період з метою встановлення осіб, причетних до геноциду та їх кримінального переслідування.

Закон набуде чинності після того, як його схвалить Рада Республіки (верхня палата парламенту) та підпише самопроголошений президент країниолександр лукашенко.

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