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У білорусі ліквідували найстаріше політичне об’єднання, опозиційне до лукашенка

15 серпня 2023, 12:19
У білорусі ліквідували найстаріше політичне об’єднання, опозиційне до лукашенка
Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com
З 2021 року в білорусі ліквідували понад 1200 громадських організацій.

Верховний суд білорусі в понеділок схвалив ліквідацію партії "білоруський народний фронт" (Партії БНФ) – найстаріше політичне об’єднання сучасної білорусі, яке було опозиційним до режиму лукашенка.

Про це пише видання "Зеркало".

Позов про ліквідацію Партії БНФ подало Міністерство юстиції білорусі через те, що політсила не подала документи на перереєстрацію.

У лютому 2023 року в білорусі набув чинності новий закон про політичні партії, який вимагає обов’язкової перереєстрації партій протягом пів року після набуття законом чинності.

В умовах репресій опозиційні сили не можуть виконати вимоги про перереєстрацію, зокрема щодо кількості зібраних підписів і відкритих відділень, тому завершили процес лише три партії, які підтримують режим лукашенка.

Раніше за позовом Мін’юсту Верховний суд білорусі схвалив ліквідацію чотирьох інших опозиційних партій, і у вівторок, найімовірніше, схвалить розпуск ще однієї.

Партія БНФ – одна з найстаріших партій у білорусі, заснована 1993 року Зеноном Позняком. Водночас витоки "білоруського народного фронту" тягнуться від однойменного громадського об’єднання, яке почало існувати ще наприкінці 1980-х років.

У програмі зазначалося, що Партія БНФ виступає "за розбудову суспільства на принципах демократії, гуманізму і соціальної справедливості, за створення правої держави, за відмову від ленінських принципів національної політики, за реальний суверенітет білорусі".

З вересня 2017-го партією керував Григорій Костусєв, який у 2022-му був ув’язнений на 10 років у справі "про змову проти лукашенка".

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