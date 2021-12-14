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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Білорусі опозиціонера Тихановського засудили до 18 років колонії

Також суд ухвалив обвинувальні вироки Миколі Статкевичу (14 років), Ігорю Лосику (15 років) та Володимиру Цигановичу (15 років)
Гомельський обласний суд засудив блогера та політв'язня Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму.
У Білорусі опозиціонера Тихановського засудили до 18 років колонії Фото: Волинські новини

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал Белта.

Сергію Тихановському було пред'явлено остаточне обвинувачення за такими статтями Кримінального кодексу: ч.1 ст.293 (організація масових заворушень), ч.3 ст.130 (розпалювання соціальної ворожнечі), ч.2 ст.191 (перешкоджання роботі ЦВК), ч. 1 ст.342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

За цими ж статтями висунуто обвинувачення іншим фігурантам «справи Тихановського» - оператору Артему Сакову (16 років колонії) та програмісту Дмитру Попову (16 років).

Також суд ухвалив обвинувальні вироки Миколі Статкевичу (14 років), Ігорю Лосику (15 років) та Володимиру Цигановичу (15 років).

"Враховуючи, що збитки від дій Тихановського та наближених до нього осіб становили понад 3,5 млн, на майно та кошти обвинувачених накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

Світлана Тихановська прокоментувала вирок своєму чоловіку Сергію Тихановському, якого у вівторок засудили до 18 років колонії посиленого режиму.

"Мій чоловік, Сергій Тихановський, засуджений до 18 років позбавлення волі. Диктатор публічно мститься своїм найсильнішим супротивникам. Ховаючи політв'язнів на закритих судових процесах, він сподівається продовжити репресії у тиші, але весь світ спостерігає за цим. Ми не зупинимося", - зазначила Тихановська.

Ще до оголошення вироку вона наголосила, що робитиме усе, щоб наблизити той момент, коли вони з чоловіком побачаться у новій Білорусі.

Нагадаємо, що напередодні у Мінську оголосили вироки білоруським опозиціонерам, членам президії Координаційної ради Марії Колесниковій та Максиму Знаку.

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14 12 2021 16:38
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