У білорусі підняли бойову авіацію
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
У білорусі зафіксували зліт ще одного винищувача в Барановичах.
Тим часом в Україні масштабна повітряна тривога.
За даними спостерігачів, наразі в білорусі такі зльоти:
10:02 Мачулищі, зліт борту ДРЛО А-50У ВКС РФ (літак далекого радіолокаційного виявлення "Сергій Атаянц").
09:53 Барановичі, злетів винищувач.
Також зафіксовано зліт російського винищувача, здатного нести ракети "Кинжал":
10:30 Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ з реєстр. номером RF-92445
10:25 Барановичі, зліт винищувача.
Раніше повідомлялось, що росія і білорусь продовжили спільні військові навчання.