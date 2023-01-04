У білорусі підняли бойову авіацію

російські війська в білорусі підняли в небо бойову авіацію. Зафіксований зліт літака, який наводить ракети на цілі.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У білорусі зафіксували зліт ще одного винищувача в Барановичах.

Тим часом в Україні масштабна повітряна тривога.

За даними спостерігачів, наразі в білорусі такі зльоти:

10:02 Мачулищі, зліт борту ДРЛО А-50У ВКС РФ (літак далекого радіолокаційного виявлення "Сергій Атаянц").

09:53 Барановичі, злетів винищувач.

Також зафіксовано зліт російського винищувача, здатного нести ракети "Кинжал":

10:30 Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ з реєстр. номером RF-92445

10:25 Барановичі, зліт винищувача.

Раніше повідомлялось, що росія і білорусь продовжили спільні військові навчання.