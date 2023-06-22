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У білорусі побільшало російських військових

22 червня 2023, 12:53
У білорусі побільшало російських військових
Фото: з вільних джерел
російські солдати залучені до навчання.

На території сусідньої білорусі фіксують невелике збільшення кількості російських військових. Солдати країни-агресорки залучені до навчання

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"російські військові продовжують перебувати на території білорусі. Але вони більш залучені до навчання, підготовки. На щастя, їхня кількість на цей момент невелика. Тобто ми не фіксуємо, що росія має достатньо сил на території білорусі для того, щоб здійснити повторне вторгнення з цього напрямку", - наголосив представник Держприкордонслужби.

За словами Демченка, на початку 2023-го та наприкінці минулого року ДПСУ повідомляла, що кількість російських військових в білорусі становила близько 10-11 тисяч.

"На цей момент ми фіксуємо цю кількість на рівні близько 1,5 тисячі військовослужбовців. Їхня кількість за останній час збільшилася несуттєво, десь на 500 осіб. Оскільки раніше ми говорили про кількість на рівні десь однієї тисячі", - додав він.

Нагадаємо, що у білорусі стартували так звані "мобілізаційне вчення". Вони триватимуть до 30 червня.  Так звані навчання проходять щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки білорусь.

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