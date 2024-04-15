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У білорусі почалася масштабна перевірка боєготовності

15 квітня 2024, 14:33
У білорусі почалася масштабна перевірка боєготовності
Фото: з вільних джерел
Призвано шість тисяч резервістів.

У білорусі проходить масштабна перевірка боєготовності армії, наразі призвано тисячі резервістів.

Про це пише Telegram-канал "беларусский гаюн".

За даними каналу,  у військових силах білорусі стартувала перевірка боєготовності. Нібито офіційно є відповіддю на навчання, що проводяться країнами НАТО.

Як зазначається, у білорусі з 11 березня відбувається перевірка боєготовності, – у відповідь на навчання країн НАТО Steadfast Defender 2024 і Dragon-24. У рамках маневрів білоруських військ задіяно кілька бригад; залучено щонайменше 6000 резервістів.

Моніторинговий канал повідомляє, що зазначена перевірка є наймасштабнішою серед схожих заходів, проведених останніми роками.

"Основними бригадами, які залучені до цієї перевірки, стали 19-та та 120-та. Для доукомплектування підрозділів проводився і масовий призов резервістів – загалом призвали щонайменше 6000 резервістів, з якими проводяться заняття з основних предметів бойової підготовки", – пише "беларусский гаюн".

Також повідомляється, що впродовж березня 2024 року, у межах перевірки боєготовності, білоруські військові підрозділи розташовувалися щонайменше у 6-и локаціях, серед яких:

  • Поставський р-н;
  • Ошмянський р-н;
  • Полігон "Лепельський";
  • Полігон "Доманове";
  • Полігон "Осиповицький".
Білорусьвійна в Україніросія окупантибоєготовність

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