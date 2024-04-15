У білорусі почалася масштабна перевірка боєготовності

Призвано шість тисяч резервістів.

У білорусі проходить масштабна перевірка боєготовності армії, наразі призвано тисячі резервістів.

Про це пише Telegram-канал "беларусский гаюн".

За даними каналу, у військових силах білорусі стартувала перевірка боєготовності. Нібито офіційно є відповіддю на навчання, що проводяться країнами НАТО.

Як зазначається, у білорусі з 11 березня відбувається перевірка боєготовності, – у відповідь на навчання країн НАТО Steadfast Defender 2024 і Dragon-24. У рамках маневрів білоруських військ задіяно кілька бригад; залучено щонайменше 6000 резервістів.

Моніторинговий канал повідомляє, що зазначена перевірка є наймасштабнішою серед схожих заходів, проведених останніми роками.

"Основними бригадами, які залучені до цієї перевірки, стали 19-та та 120-та. Для доукомплектування підрозділів проводився і масовий призов резервістів – загалом призвали щонайменше 6000 резервістів, з якими проводяться заняття з основних предметів бойової підготовки", – пише "беларусский гаюн".

Також повідомляється, що впродовж березня 2024 року, у межах перевірки боєготовності, білоруські військові підрозділи розташовувалися щонайменше у 6-и локаціях, серед яких: