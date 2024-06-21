У білорусі почали раптово перевіряти готовність своєї армії

До перевірки залучається широкий спектр сил і засобів.

У білорусі 21 червня розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань і військових частин збройних сил до виконання військових завдань. Для цього будуть залучені полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.

Про це повідомляє Міноборони білорусі.

Зазначається, що до такої перевірки залучили командування Сухопутних військ, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій, а також ВПС і військ ППО.

"На першому етапі перевірки буде відпрацьовано питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх в інженерному плані, організації охорони та оборони, заступлення на бойове чергування. Надалі підрозділам належить виконати навчально-бойові завдання", - йдеться у повідомленні відомства.