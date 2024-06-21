Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У білорусі почали раптово перевіряти готовність своєї армії

21 червня 2024, 12:09
У білорусі почали раптово перевіряти готовність своєї армії
Фото: з вільних джерел
До перевірки залучається широкий спектр сил і засобів.
У білорусі 21 червня розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань і військових частин збройних сил до виконання військових завдань. Для цього будуть залучені полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.
 
Про це повідомляє Міноборони білорусі. 
 
Зазначається, що до такої перевірки залучили командування Сухопутних військ, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій, а також ВПС і військ ППО. 
 
"На першому етапі перевірки буде відпрацьовано питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх в інженерному плані, організації охорони та оборони, заступлення на бойове чергування. Надалі підрозділам належить виконати навчально-бойові завдання", - йдеться у повідомленні відомства. 
 
Як відомо, перевірку проводитимуть на полігонах та на ділянках місцевості у Брестській та Гомельській областях.
 
Водночас моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зазначив, що, скоріше за все, такі перевірки мають на меті наростити кількість війська на кордоні у відповідь діям України. 
 
"Враховуючи географію перевірки, можна припустити, що перевірка є "відповіддю" на нібито нарощування чисельності українського військового угруповання на кордоні з білоруссю", - підкреслили автори пабліка. 

 

Білорусьвійна в Україніармія білорусьросія окупанти

Останні матеріали

Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Політика
"Ми всі тепер радянські люди". Пізня радянська Америка потребує негайних змін – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 20 червня 2024, 14:09
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється