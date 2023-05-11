У білорусі почалися навчальні збори для військовозобов'язаних

Збори відбуватимуться в Гомелі, Мозирському та Ленінському районах Мінська.

У білорусі розпочалися навчальні збори для військовозобов'язаних. Заходи будуть пов'язані з формуванням територіальних військ та підготовкою їх до виконання завдань територіальної оборони.

Про це повідомили у пресслужбі білоруського Міністерства оборони.

Зазначається, що збори будуть тривати від 11 травня до 2 червня у Гомелі, Мозирському та Ленінському районах Мінська. Навчання проводитимуться "з військовозобов'язаними, призначеними для комплектування органів управління територіальної оборони та військових частин територіальних військ".

Крім того, під час навчань підрозділи територіальних військ мають охороняти об'єкти життєзабезпечення, забезпечувати громадський порядок на вулицях міст спільно з особовим складом органів внутрішніх справ.

"На завершальному етапі зборів військовозобов'язані візьмуть участь у командно-штабних навчаннях під керівництвом заступників голів Гомельського обласного та Мінського міського виконавчих комітетів", - йдеться у повідомленні.