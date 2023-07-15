У білорусі помітили велику військову колону "вагнерівців"

Військова колона пересувалася до білорусі у ніч проти 15 липня, вранці "вагнерівці" були у рб.

Вранці суботи, 15 липня, до білорусі прибула велика колона ПВК "Вагнер". Вона складалася із військової техніки та особового складу. Найімовірніше, вони розмістилися на теририторії наметового табору в с. Цель, що під Осиповичами.

Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Бєралускі Гаюн".

"Сьогодні вранці, 15 липня, помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР/ЛНР. Сукупність чинників зазначає, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала до білорусі з рф у районі Кричева. Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в с. Цель", - сказано у повідомленні.

За даними пабліка, у колоні було мінімум 60 автомобілів, серед яких - пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ білорусі.