У білорусі помітили велику військову колону "вагнерівців"
Вранці суботи, 15 липня, до білорусі прибула велика колона ПВК "Вагнер". Вона складалася із військової техніки та особового складу. Найімовірніше, вони розмістилися на теририторії наметового табору в с. Цель, що під Осиповичами.
Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Бєралускі Гаюн".
"Сьогодні вранці, 15 липня, помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР/ЛНР. Сукупність чинників зазначає, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала до білорусі з рф у районі Кричева. Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в с. Цель", - сказано у повідомленні.
За даними пабліка, у колоні було мінімум 60 автомобілів, серед яких - пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ білорусі.