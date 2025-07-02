У білорусі помилували 16 політв'язнів

Серед помилуваних вісім жінок і вісім чоловіків.

Білоруський диктатор олександр лукашенко ухвалив рішення про помилування 16 людей, засуджених за різні злочини, зокрема й за "екстремістські".

Імен помилуваних не повідомляють, однак відомо, що серед них вісім жінок і вісім чоловіків. Троє з них старші за 50 років. Двоє мають хронічні захворювання, один — інвалідність. А у девʼяти засуджених є неповнолітні діти.

"Всі вони розкаялися у скоєному і взяли на себе зобов’язання не порушувати закон", — йдеться у повідомленні.

Це вже друге помилування лукашенком політв'язнів. 21 червня у білорусі випустили на волю 14 політв'язнів на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога