У білорусі помилували Романа Протасевича

Роман Протасевич єдиний з фігурантів справи, кого судили очно.

Ексредактора білоруського опозиційного каналу NEXTA Романа Протасевича, засудженого до восьми років в'язниці, помилували у білорусі.

Про це повідомляє білоруське пропагандистське видання "Белта", пише УП.

На початку травня Мінський облсуд виніс йому вирок та засудив за "змову для захоплення влади".

Протасевич – єдиний фігурант справи, якого затримали та судять очно. Засновнику NEXTA Степану Путілу та колишній редакторці Яні Рудиці суд заочно дав 20 та 19 років колонії відповідно.

Білоруське слідство заявило, що троє фігурантів з 2020 року "виконуючи загальний план змови з метою захоплення державної влади в білорусі неконституційним шляхом", публікували в телеграм-каналах Nexta та "білорусь головного мозку" "інформаційні матеріали, які мають деструктивні цілі". Крім того, їх звинуватили у закликах "протестно налаштованих громадян здійснювати акти тероризму".

Вказано, що нібито Протасевич сам повідомив про це провладним ЗМІ.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - цитує його "Белта".

Роман Протасевич є колишнім головним редактором опозиційного Телеграм-каналу Nexta. Журналіста та його тодішню дівчину Софію Сапегу затримали у травні 2021 року в аеропорту "Мінськ".

Для цього режим Лукашенка наказав екстрено посадити літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Після чого проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка ввели низку санкцій.

Самого ж Протасевича в Білорусі суд засудив до восьми років колонії посиленого режиму у справі про нібито "змову з метою захоплення влади". Однак він згодом відмовився від критики режиму Лукашенка.