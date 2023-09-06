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У білорусі скоротилася кількість "вагнерівців" – міністр оборони Литви Анушаускас

06 вересня 2023, 15:57
У білорусі скоротилася кількість
джерело novynarnia
Ситуація з найманцями ПВК “Вагнер” кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому.

Після загибелі в авіакатастрофі російського воєнного злочинця Євгена Прігожина, який керував так званою ПВК “Вагнер”, кількість російських найманців із цього збройного формування на території білорусі різко зменшилася.

Про це повідомив на пресконференції міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає LRT.

За його словами відбувається “динамічний спад” кількості “вагнерівців” на території сусідньої білорусі, яка є державою-сателітом рф.

Вони розходяться, переїжджають на інші території, хтось їде у відпустку до росії або "на відпочинок" - їх перевербують в інші військові компанії", - сказав очільник Міноборони Литви.

На початку серпня Литва і Польща заявили, що в білорусі перебуває близько 4 тисяч “вагнерівців”. До білорусі вони почали переїжджати після невдалого путчу Прігожина у росії.

 

БілорусьЛитвавійна в Україніросія окупантивагнерівці

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