Матеріали:
Теми:

У білорусі стартували військові навчання країн ОДКБ

01 вересня 2023, 12:47
У білорусі стартували військові навчання країн ОДКБ
Фото: з вільних джерел
ЗСУ посилюють оборону кордону.

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що українські командири отримали завдання посилити оборону північних кордонів через навчання в білорусі.

Про це повідомила пресслужба воєначальника.

За його словами, навчання військового блоку ОДКБ "Бойове братерство – 2023" у білорусі триватимуть з 1 до 6 вересня.

Він зазначив, що українське командування очікує на збільшення чисельності противника, проте її буде недостатньо для створення наступального угруповання.

"За військовою наукою ми завжди правильно реагуємо на будь-які зміни в оперативній обстановці. Це проста, але дуже потрібна робота. Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території — це певний аспект підвищення небезпеки", — сказав Наєв.

Генерал заявив, що командири отримали завдання посилити оборону кордону.

"Ми усвідомлюємо, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він повинен розуміти, що ми завжди готові до реагування у відповідь", — підкреслив воєначальник.

одкбвійна в Українінавчання військовихросія окупанти

Останні матеріали

Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Cуспільство
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 09:47
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Технології
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 16:53
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Політика
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 00:21
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється