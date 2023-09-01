У білорусі стартували військові навчання країн ОДКБ
Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що українські командири отримали завдання посилити оборону північних кордонів через навчання в білорусі.
Про це повідомила пресслужба воєначальника.
За його словами, навчання військового блоку ОДКБ "Бойове братерство – 2023" у білорусі триватимуть з 1 до 6 вересня.
Він зазначив, що українське командування очікує на збільшення чисельності противника, проте її буде недостатньо для створення наступального угруповання.
Генерал заявив, що командири отримали завдання посилити оборону кордону.
"Ми усвідомлюємо, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він повинен розуміти, що ми завжди готові до реагування у відповідь", — підкреслив воєначальник.