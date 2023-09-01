У білорусі стартували військові навчання країн ОДКБ

ЗСУ посилюють оборону кордону.

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що українські командири отримали завдання посилити оборону північних кордонів через навчання в білорусі.



Про це повідомила пресслужба воєначальника.

За його словами, навчання військового блоку ОДКБ "Бойове братерство – 2023" у білорусі триватимуть з 1 до 6 вересня.



Він зазначив, що українське командування очікує на збільшення чисельності противника, проте її буде недостатньо для створення наступального угруповання.

"За військовою наукою ми завжди правильно реагуємо на будь-які зміни в оперативній обстановці. Це проста, але дуже потрібна робота. Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території — це певний аспект підвищення небезпеки", — сказав Наєв.

Генерал заявив, що командири отримали завдання посилити оборону кордону.



"Ми усвідомлюємо, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він повинен розуміти, що ми завжди готові до реагування у відповідь", — підкреслив воєначальник.