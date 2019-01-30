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У Білорусі транслюватимуть український телеканал UA|TV

Дозвіл білоруського профільного відомства видано на три роки
Міністр інформації Білорусі Олександр Карлюкевич підписав наказ про видачу дозволу на поширення україномовного телеканалу UA|TV.
У Білорусі транслюватимуть український телеканал UA|TV Фото:facebook.com/petroporoshenko

Дозвіл білоруського профільного відомства видано на три роки, повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики України.

"Офіційним дистриб’ютором телеканалу UA|TV в Білорусі є компанія "Навігатор ТВ", - додали в Мінінформполітики.

Як повідомлялося, Європейська мовна спілка закликала уряд України належно фінансувати Суспільне мовлення.

Нагадаємо, що на сьогодні 19 телеканалів і радіостанцій мовлять у напрямку тимчасово окупованого Донецька з нової вежі, побудованої у місті Гірнику.

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30 01 2019 22:31
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