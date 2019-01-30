CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр інформації Білорусі Олександр Карлюкевич підписав наказ про видачу дозволу на поширення україномовного телеканалу UA|TV.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білорусі транслюватимуть український телеканал UA|TV
Дозвіл білоруського профільного відомства видано на три роки
Фото:facebook.com/petroporoshenko
Дозвіл білоруського профільного відомства видано на три роки, повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики України.
"Офіційним дистриб’ютором телеканалу UA|TV в Білорусі є компанія "Навігатор ТВ", - додали в Мінінформполітики.
Як повідомлялося, Європейська мовна спілка закликала уряд України належно фінансувати Суспільне мовлення.
Нагадаємо, що на сьогодні 19 телеканалів і радіостанцій мовлять у напрямку тимчасово окупованого Донецька з нової вежі, побудованої у місті Гірнику.
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30 01 2019 22:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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