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У білорусі "вагнерівцями" керує найманець з України – ЗМІ

26 липня 2023, 17:07
У білорусі
джерело novynarnia
Йдеться про мешканця Чернівців Сергія Чубко, який раніше воював у Чечні та Сирії.

Найманцями "ПВК Вагнер" у білорусі керує уродженець Чернівців Сергій Чубко, який раніше воював у Чечні та Сирії.

Про це повідомляють моніторинговий проект All Eyes on Wagner та білоруське видання "Наша Ніва".

Вони з’ясували, що 19 липня ватажок вагнерівців Євген Прігожин, виступаючи перед найманцями в таборі під білоруськими Осиповичами, заявив, що "старшим по напрямку білорусі" буде людина на ім’я Сергій, яка має прізвисько "Піонер".

All Eyes on Wagner стверджує, що йдеться про 46-річного Сергія Володимировича Чубко. Проект посилається на документи, отримані неназваним джерелом.

Журналісти білоруського видання "Наша Ніва" з'ясували, що Чубко народився у родині військового у Чернівцях. Його батько воював у Афганістані. Після розпаду СРСР родина Чубко переїхала до рф, у місто Новоросійськ. У 1994 році Сергій Чубко пішов служити за контрактом в російську армію. Воював у Чечні.

У 2010 році Чубко працював охоронцем у кількох компаніях, а також був співробітником приватної охоронної фірми. У 2011 році його хотіли позбавити російського громадянства через те, що він нібито таємно має українське громадянство.

Невідомо, чи воював Чубко в Україні в 2014 році, але в грудні 2014 року він став одним із засновників організації "Казаки" в Новоросійську. російські "казаки" добровольцями масово воювали на боці рф з 2014 року.

Чубко приєднався до "ПВК Вагнер" у січні 2017 року. Після цього поїхав до Сирії. Там він також зробив кар'єру: після року служби його призначили керувати військовою операцією "Вагнера" у Східній Гуті.

У 2019 році найманця перевели до Лівії, де відкривався черговий штаб "Вагнера" і він став керівником ПВК у цьому регіоні.

 

Білорусьвійна в Україніросія окупантивагнерівці

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