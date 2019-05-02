У Білорусі волонтеркам бізнес-саміту подарували сковорідки
Євгенія Кресчук отримала сковорідку від компанії-партнерки бізнес-форуму для жінок. Її чоловік, Петро Кузнєцов, на своїй сторінці у Facebook назвав це хорошим тролінгом:
"Кохана вчора ввечері була на деякому жіночому саміті про успішне жіноче підприємництво. Там декілька десятків сильних і незалежних жінок слухали декілька сильних, незалежних і успішних жінок про те, як сильним і незалежним досягти успіху. І принесла додому подарунок. Сковорідку. І тут до мене з усією трагічною ясністю дійшло, що ніякий я не сексист. І тут навіть тролінгу повчитися треба".
Організаторка саміту Світлана Зере зазначила, що не вважає сковорідку вказівкою сидіти вдома та займатися господарством. А будь-які звинувачення від користувачів мережі назвала притягнутими за вуха контекстом.
"Сковорідка в умілих руках - це чудово, незалежно від того, хто на ній готує, хоч трирічне маля. Це корисна річ у хаті", - написала Зере.
Та запустила у Facebook й Instagram флешмоб з хештегом "ти можеш більше, ніж сковорідка". Зере запропонувала людям публікувати фото зі сковорідкою й навіть пообіцяла подарувати їх двом користувачам.
Користувачка Facebook Ірина Гришкова написала, що сковорідка - це нормальний подарунок, "як для бізнес-леді, і не бізнес, а просто леді".
Галина Славінськова з Мінська вказала, що сьогодні вона "готує на своїй сковорідці вечерю, а завтра вона піде у свою улюблену компанію Gloris заробляти гроші".
Натомість Тетяна Немчанінава з Мінська зазначила, що вона "не може більше, ніж сковорідка", і такий флешмоб ображає її почуття домогосподарки:
"Дівчата, любі, проводьте саміти, досягайте успіхів, ростіть і отримуйте задоволення! Прийде час - і я долучуся до підкорення гір. А поки що я не можу більше, ніж сковорідка. На ній, до речі, смачнющі та корисні бананові оладки. Кому рецепт - запитуйте".
Сама Кресчук також долучилася до флешмобу та пояснила, що подарунок її зовсім не образив
"Я з радістю готую своєму чоловіку й обожнюю, коли це робить він. Це не заважає мені багато працювати, розвиватися та досягати результатів".
Чоловік Євгенії, який першим написав пост про тролінг, урешті решт також долучився до флешмобу та виклав фото зі своєю сковорідкою.
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