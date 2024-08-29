У білорусі вперше застосували авіацію для збиття "Шахеда"
Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"
"Вночі 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із "Шахедів" знову залетів на територію білорусі в Єльському районі", - йдеться в пості.
За даними моніторингової групи, після заходу дрона в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі.
"Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ зробив спробу знищити реальну військову ціль у небі - російський дрон-камікадзе типу "Шахед", - додали в проєкті.
Сьогодні вночі росія здійснила черговий масований повітряний удар по України дронами, але українська ППО знищила 60 дронів, ще 14 вдалося збити РЕБами.