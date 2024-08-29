У білорусі вперше застосували авіацію для збиття "Шахеда"

Винищувач ВПС рб близько 20 хвилин ганявся за ним.

ПС республіки білорусь вперше застосували авіацію для збиття російського дрона-камікадзе, який залетів на територію рб.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

"Вночі 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із "Шахедів" знову залетів на територію білорусі в Єльському районі", - йдеться в пості.

За даними моніторингової групи, після заходу дрона в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі.

"Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ зробив спробу знищити реальну військову ціль у небі - російський дрон-камікадзе типу "Шахед", - додали в проєкті.

Сьогодні вночі росія здійснила черговий масований повітряний удар по України дронами, але українська ППО знищила 60 дронів, ще 14 вдалося збити РЕБами.