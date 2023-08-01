У білорусі виявили ще одну локацію "вагнерівців"

Найманці використовують склади від 18 липня.

У білорусі виявили ще одну локацію, де розміщуються найманці ПВК "Вагнера". Так, від середини липня вони використовують старі військові склади.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що склади розташовані на території колишнього військового містечка №28 "Поплави" під Осиповичами. Поруч розташована велика військова база ПВК. Відстань від складів до наметового містечка "вагнерівців" у селі Цель становить 27 км - це 30 хв на авто.

На території є всього 15 будівель, з яких десять - це склади площею до 1070 квадратних метрів. Крім того, є старе сховище техніки та декілька караульних приміщень.

За даними каналу, склади використовують від 18 липня. На супутникових зображеннях від 24 липня помітно, що доріжки між ангарами роз'їжджені.

"Порівнюючи знімки від 17 та 24 липня, видно, що з різницею у сім днів на території колишнього військового містечка з'явилося щонайменше шість зон із видимими змінами", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група нагадує, що 24 липня колона "вагнерівців", в якій було щонайменше 80 машин, їхала незвичним маршрутом. Бойовики звернули з траси М5 біля села Верейці. Колона могла поїхати як до полігону в Осиповичах, так і до складів у селі Поплави.