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У Білорусі визнали "екстремістськими" соцмережі "Радіо Свободи"

Крім Telegram-каналу "радіо Свобода", екстремістськими визнали його аналоги в соціальних мережах і на відеохостингу YouTube
У Білорусі визнали екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію Telegram-каналу "радіо Свобода". Таке рішення виніс Центральний районний суд міста Мінська.
У Білорусі визнали "екстремістськими" соцмережі "Радіо Свободи" Фото: yvu.com.ua
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
 
Крім Telegram-каналу "радіо Свобода", екстремістськими визнали його аналоги в соціальних мережах і на відеохостингу YouTube.
 
Зараз за ґратами в Білорусі перебувають двоє журналістів "Радіо Свобода" - Ігор Лосик та Андрій коник. Журналісти Олег Груздилович, Алесь Дащинський та Інна Студзинська перебувають під слідством.
 
Крім того, МЗС Білорусі минулого року позбавило акредитації всіх журналістів видання.
 
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03 12 2021 16:53
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