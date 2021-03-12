ПОЛІТИКА НОВИНИУ Білорусі визнали екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію Telegram-каналу "радіо Свобода". Таке рішення виніс Центральний районний суд міста Мінська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білорусі визнали "екстремістськими" соцмережі "Радіо Свободи"
Крім Telegram-каналу "радіо Свобода", екстремістськими визнали його аналоги в соціальних мережах і на відеохостингу YouTube
Фото: yvu.com.ua
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Крім Telegram-каналу "радіо Свобода", екстремістськими визнали його аналоги в соціальних мережах і на відеохостингу YouTube.
Зараз за ґратами в Білорусі перебувають двоє журналістів "Радіо Свобода" - Ігор Лосик та Андрій коник. Журналісти Олег Груздилович, Алесь Дащинський та Інна Студзинська перебувають під слідством.
Крім того, МЗС Білорусі минулого року позбавило акредитації всіх журналістів видання.
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