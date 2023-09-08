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У білорусі вже демонтували більше половини наметів у таборі вагнерівців

08 вересня 2023, 15:47
У білорусі вже демонтували більше половини наметів у таборі вагнерівців
джерело novynarnia
Демонтаж наметів триває.

У білорусі вже демонтували понад половину табору ПВК "Вагнер" у селі Цель під Осиповичами.  

Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

"За нашими даними, на початок демонтажу табір нараховував близько 292 наметів (включно з наметами для госппотреб), а на поточний момент розібрано вже понад 160 одиниць, тобто 55%", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що від моменту останніх супутникових знімків за 23 серпня, "вагнерівці" прибрали ще понад 60 наметів. Найактивніший період демонтажу припав на кінець серпня. Станом на 8 вересня, табір "Вагнера" складається з 130 наметів - це близько 45% від початкової кількості.

У "Гаюні" зауважують, що червні заявляли, що в білорусь приїде 8, а то й 10 тисяч найманців, а тому табір будували з розрахунку на цю кількість.

"У таборі під Осиповичами демонтують "зайві" намети, які виявилися непотрібними, бо спочатку приїхало менше найманців, ніж очікувалося. Крім того, частину найманців цілком можуть переселити до казарм, які розташовані в селі Мета та інших локаціях у районі Осиповичів", - йдеться у повідомленні.

Білорусьвійна в Україніросія окупантивагнерівці

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