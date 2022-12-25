У Білорусі загорівся російсьий літак МіГ, носій "Кинджалів"

На аеродромі в Мачулищах, що в Білорусі, спалахнув російський МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, що в Білорусі, спалахнув російський МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За їхнею інформацією, на літаку з реєстраційним номером RF-95194 стався спалах двигуна. Наскільки сильно постраждав літак і як довго його виведуть з ладу, не повідомляється.

Раніше, у грудні, до Білорусі прилетіли три МіГ-31К ВКС росії. Це вже друга зміна у Білорусі для цього типу літаків. Раніше три МІГи прилетіли 16 жовтня і пробули в Білорусі 46 днів. МіГи вже здійснили щонайменше чотири вильоти.