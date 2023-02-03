У білорусі знову продовжили спільні з росією військові навчання – "Гаюн"

Цього разу – щонайменше до 13 лютого.

Про це у своєму телеграм-каналі інформує "Беларускі Гаюн".

"Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 4-5 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані Збройні сили рф, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський", – ідеться у повідомленні.

Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає наступним чином з 6 лютого і до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 11.02;

полігон "Гозький" 6 омбр (Гродненський район) до 10.02;

полігон "Брестський" 38 одшбр (Брестський район) до 11.02;

полігон "Осиповичський" 51 абр (Осиповичський район) до 12.02;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 10.02;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 13.02;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 12.02;

полігон "Лепельський" 19 омбр (Лепельський район) до 12.02.

"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 41 тиждень. зсрб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", – повідомляють у моніторинговій групі.