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У білорусі знову продовжили спільні з росією військові навчання – "Гаюн"

03 лютого 2023, 20:45
У білорусі знову продовжили спільні з росією військові навчання –
Фото: з вільних джерел
Цього разу – щонайменше до 13 лютого.

Про це у своєму телеграм-каналі інформує "Беларускі Гаюн".    

"Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 4-5 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані Збройні сили рф, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський", – ідеться у повідомленні.

Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає наступним чином з 6 лютого і до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 11.02;
  • полігон "Гозький" 6 омбр (Гродненський район) до 10.02;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр (Брестський район) до 11.02;
  • полігон "Осиповичський" 51 абр (Осиповичський район) до 12.02;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 10.02;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 13.02;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 12.02;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр (Лепельський район) до 12.02.

 

"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 41 тиждень. зсрб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", – повідомляють у моніторинговій групі.

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