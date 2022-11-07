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У Білорусії люди почали купувати більше валюти, ніж продавати

У червні чиста купівля валюти населенням становила 41,3 млн. доларів
Вперше за останній рік білоруси придбали валюти більше, ніж продали.
У Білорусії люди почали купувати більше валюти, ніж продавати Фото:i.lb.ua

Тренд був на межі перелому ще у травні, але остаточно настрої людей на внутрішньому валютному ринку змінилися у червні. У червні чиста купівля валюти населенням становила 41,3 млн. доларів.

У червні фізособи купили 825,6 млн. доларів в еквіваленті, а продали - 784,3 млн. доларів.

Загалом за січень-червень 2022 року, за даними Нацбанку, фізособи купили готівкову та безготівкову валюту на 4,552 млрд доларів в еквіваленті, а продали на 4,957 млрд доларів. Всього з початку року продано іноземної валюти на 404,6 млн. доларів більше, ніж куплено.

Внутрішній валютний ринок у Білорусі зараз тримається на нерезидентах, які покривають чистий попит на валюту як з боку білоруських підприємств, так і фізосіб. З початком сезону відпусток зріс попит на валюту з боку фізосіб, які виступили її чистими покупцями. Якщо обсяги чистого продажу валюти нерезидентами в результаті знизиться, то єдиним джерелом покриття дефіциту виявиться Нацбанк та його золотовалютні резерви.

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11 07 2022 13:44
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