У Білорусії люди почали купувати більше валюти, ніж продавати
Тренд був на межі перелому ще у травні, але остаточно настрої людей на внутрішньому валютному ринку змінилися у червні. У червні чиста купівля валюти населенням становила 41,3 млн. доларів.
У червні фізособи купили 825,6 млн. доларів в еквіваленті, а продали - 784,3 млн. доларів.
Загалом за січень-червень 2022 року, за даними Нацбанку, фізособи купили готівкову та безготівкову валюту на 4,552 млрд доларів в еквіваленті, а продали на 4,957 млрд доларів. Всього з початку року продано іноземної валюти на 404,6 млн. доларів більше, ніж куплено.
Внутрішній валютний ринок у Білорусі зараз тримається на нерезидентах, які покривають чистий попит на валюту як з боку білоруських підприємств, так і фізосіб. З початком сезону відпусток зріс попит на валюту з боку фізосіб, які виступили її чистими покупцями. Якщо обсяги чистого продажу валюти нерезидентами в результаті знизиться, то єдиним джерелом покриття дефіциту виявиться Нацбанк та його золотовалютні резерви.
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