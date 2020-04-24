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У більшості країн ЄС минув пік епідемії - агентство

Агентство застерігає, що занадто швидке скасування карантинних заходів, без належного моніторингу та зміцнення системи охорони здоров'я, може призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції
"Схоже, що в 20 країнах Євросоюзу/Європейської економічної зони перша хвиля передачі пройшла свій пік зі зменшенням числа нових зареєстрованих випадків", - йдеться у заяві агентства в четвер.
У більшості країн ЄС минув пік епідемії - агентство Фото: з вільних джерел

Пандемія коронавірусу послабилась у більшості держав ЄС, це випливає із заяви Європейського центру з контролю і профілактики захворювань. 

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась із заявою агентства ЄС. 

"Схоже, що в 20 країнах Євросоюзу/Європейської економічної зони перша хвиля передачі пройшла свій пік зі зменшенням числа нових зареєстрованих випадків", - йдеться у заяві агентства в четвер. 

Такі заходи, як скасування масових зібрань, закриття навчальних закладів та громадських просторів допомогли зменшити швидкість поширення вірусу і з 8 квітня рівень захворюваності в ЄС/ЄЕЗ та Великій Британії загалом знизився на 18%. 

Агентство застерігає, що занадто швидке скасування карантинних заходів, без належного моніторингу та зміцнення системи охорони здоров'я, може призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції.

За останніми даними, в ЄС/ЄЕЗ та Великій Британії померло 105 064 людини, а майже мільйон осіб (988 241) були інфіковані.

Нагадаємо, що у людей, які вилікувалися від COVID-19 у Південній Кореї, повторно виявили вірус

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24 04 2020 10:53
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