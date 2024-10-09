У Bloomberg попередили, чим загрожують розмови про поступки України у війні

Водночас, як акцентували в Bloomberg, немає жодних ознак того, що путін взагалі зацікавлений у переговорах.

Розмови про поступки України, ймовірно, тільки зміцнять упевненість путіна в тому, що росія зможе "пережити Захід" у цій війні.

"Хоча конкретні поступки не згадувалися, багато говорять про те, що Україна потенційно отримає надійні гарантії безпеки в обмін на визнання того, що вона не може витіснити російські війська з окупованих територій наразі", - наголошується в публікації.

Під зазначеними гарантіями безпеки дехто має на увазі навіть членство в НАТО, наводячи як приклад досвід Західної Німеччини під час поділу зі Східною Німеччиною, пише видання.