У Bloomberg попередили, чим загрожують розмови про поступки України у війні
09 жовтня 2024, 17:35
Фото: REUTERS
Водночас, як акцентували в Bloomberg, немає жодних ознак того, що путін взагалі зацікавлений у переговорах.
Розмови про поступки України, ймовірно, тільки зміцнять упевненість путіна в тому, що росія зможе "пережити Захід" у цій війні.
Про це пише Bloomberg.
"Хоча конкретні поступки не згадувалися, багато говорять про те, що Україна потенційно отримає надійні гарантії безпеки в обмін на визнання того, що вона не може витіснити російські війська з окупованих територій наразі", - наголошується в публікації.
Під зазначеними гарантіями безпеки дехто має на увазі навіть членство в НАТО, наводячи як приклад досвід Західної Німеччини під час поділу зі Східною Німеччиною, пише видання.
Водночас, як акцентували в Bloomberg, немає жодних ознак того, що путін взагалі зацікавлений у переговорах.
У статті нагадують, що путін все ще окупує частини сусідньої Грузії, український півострів Крим і продовжує вести бойові дії на сході України, отримуючи при цьому всьому лише стриману реакцію з боку США і Європи.
"Для союзників України основоположне питання полягає в тому, чи продовжать вони дозволятимуть путіну отримувати вигоду від військової агресії і якою ціною це їм обійдеться в майбутньому", - додали в Bloomberg.