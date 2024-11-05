У Bloomberg розкрили, чого чекати Україні від перемоги Трампа чи Гарріс

Київ сподівається на посилення підтримки від партнерів

Більш ніж через два з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення росії Україна все ще залежить від підтримки союзників – від сучасної зброї до фінансування державного бюджету. Тож, Київ тривожно чекає результатів виборів президента США.

Київ сподівається на посилення підтримки від партнерів, аби переконати диктатора путіна сісти за стіл переговорів. Однак російський правитель, маючи стратегічну перевагу, розраховує, що міжнародна підтримка України поступово зникатиме.

Кандидатка від демократів Камала Гарріс запевнила, що підтримка триватиме стільки, скільки потрібно, хоча вона може зіткнутися з критикою в Конгресі щодо додаткового фінансування. Подібно до Байдена, Гарріс поки не задовольнила прохання Києва щодо дозволу використовувати ракети союзників для ударів по росії або вступу України в НАТО, який, за словами президента Зеленського, є критичним для безпеки країни.