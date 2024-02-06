Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Болгарії офіцера держбезпеки затримали за шпигунство на користь росії – Politico

06 лютого 2024, 11:09
У Болгарії офіцера держбезпеки затримали за шпигунство на користь росії – Politico
Фото: vg.no
Він передав секретну інформацію російському дипломату.

Працівника міністерства внутрішніх справ Болгарії заарештували за підозрою в шпигунстві на користь росії.

Про це пише Politico з посиланням на Mediapool.

Вважається, що офіцер Головного управління у боротьбі з організованою злочинністю Болгарії передав секретну інформацію дипломату російського посольства в Софії.

На жаль, йдеться про співробітника МВС, за яким стежать. Йдеться про шпигунські дії, але на цьому етапі я утримаюся від додаткових коментарів”, – сказав головний секретар МВС країни Живко Коцев. 

Державне агентство національної безпеки Болгарії (DANS) розслідує, чи офіцер мав спільника.

Це не перший випадок, коли болгарського урядовця звинувачують у шпигунстві. У 2021 році викрили колишнього офіцера, який очолював шпигунську групу. Тоді затримали кількох осіб, зокрема співробітників міністерства оборони.

Болгаріяшпигунвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни трохи просунулися на Куп’янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп’янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Політика
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 09:09
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Політика
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 16:35
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Технології
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 12:41
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Політика
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 09:14
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється