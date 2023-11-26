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ПОЛІТИКА

У Болгарії розглядають зняття заборони на імпорт українського соняшнику

26 листопада 2023, 14:33
У Болгарії розглядають зняття заборони на імпорт українського соняшнику
Фото: google.com
Місцеві виробники рослинної олії виступають із вимогою лібералізації імпорту українського насіння соняшника.

В Болгарії розглядають можливість скасування заборони на імпорт соняшнику з України, яка була введена у вересні цього року. 

Про це інформує болгарське видання Agricensus.

За їхньою інформацією, болгарські виробники рослинної олії підтвердили свою вимогу про повернення до повної лібералізації імпорту соняшнику з України, адже вони «чекали два з половиною місяці, щоб побачити, що станеться».

Як наголосили представники виробників, ніхто не питав їхньої думки перед введенням заборони на імпорт з України.

Як пише Agricensus, позиція болгарського уряду залишається невизначеною: з одного боку, вони заявляють, що виробники олії не залишаться без сировини, але водночас вони не підтверджують, що заборону імпорту скасують. Натомість уряд тримає деталі в таємниці, щоб потенційно стримати будь-яке невдоволення болгарських фермерів.

Як зазначають у виданні, невизначеність ситуації викликала хвилювання на ринку і посилила чутки щодо необхідності постачання українського соняшнику та ріпаку, беручи до уваги менший врожай цього сезону. Згідно з оцінками місцевих ринкових джерел, врожай соняшнику в Болгарії в сезоні 2023/24 оцінюють в 1,6 млн тонн, що майже на 24% менше, ніж минулого року.

18 вересня фермери в Болгарії почалися протести по всій країні через рішення парламенту розблокувати імпорт сільськогосподарських продуктів з України. Згодом прем'єр-міністр країни Микола Денков заявив, що Болгарія найближчим часом введе заборону на імпорт українського насіння соняшника.

30 вересня Міністерство сільського господарства і землеробства Болгарії повідомило, що країна до кінця листопада заборонила ввезення соняшника з України.

Болгаріясоняшник

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